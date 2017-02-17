اشتباكات بين مسلحي”قسد” و “الحر” والنتيجة؟

تجددت الاشتباكات بين مسلحي “قوات سوريا الديمقراطية ” ومسلحي”الحر” في عدة محاور بريف حلب الشمالي، شمالي سوريا، .

مواقع كردية نقلت عمّن أسمتهم ناشطين ميدانيين أن اشتباكات دارت بين مسلحي “قسد” و”الحر” التابعة ل”درع الفرات” وتأكيداتهم بأن تلك الاشتباكات لاتزال متواصلة على أطراف بلدة الشيخ عيسى شمال مدينة مارع،

إذ حاولت “قوات سوريا الديمقراطية” التقدم على هذا المحور نحو مدينة مارع إلا إن عناصر “الحر” تمكنوا من إيقاف التقدم بعد معارك عنيفة بين الجانبين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما أوقع إصابات في صفوف الطرفين

وإلى ذلك نقل ناشطون معارضون عبر تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة “إن “قوات سوريا الديمقراطية “استهدفت مدينة مارع بقذائف الهاون والصواريخ وسط أنباء عن سقوط قتيل وإصابة ثمانية آخرين بجروح،

فيما ردت فصائل “الحر” على ضربات “قوات سوريا الديمقراطية” بقصف مماثل على المواقع التي تتحصن بها في بلدة مرعناز والمزارع المحيطة بها واقتصرت أضرارها على المادية».

وأشار ناشطون إلى أن الاشتباكات بين فصائل”الحر”و “قوات سوريا الديمقراطية” تتسع وتشتد الأمر في ريف حلب الشمالي الذي ينذر بحرب جديدة يسعى من خلالها الطرفان إلى التقدم في المنطقة.

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