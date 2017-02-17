مجلس الوزراء يخصص مكافئه لمن لديه معلومات عن الجنود المخطوفين

أعلن وزير الثقافة غطاس خوري خلال تلاوته لمقررات جلسة مجلس الوزراء أن “الحكومة قررت بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وبالتنسيق مع قيادة الجيش، تخصيص مكافأة قدرها 250 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لكشف مصير الجنود لدى داعش”، مشيرا الى أنه “جرى خلال الجلسة مناقشة الموازنة ولا زلنا في أوائلها والامور تأخذ طابعا ايجابيا”.

وأوضح أنه “في الجلسات التالية التي ستعقد على مدى 3 أيام، سيتم مناقشة بنود الموزانة بالتفصيل”، مؤكدا “أننا لم نتكلم عن فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة وما زلنا نتكلم عن الطرق لتأمين ايرادات”.

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