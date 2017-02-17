انفجار في تركيا وسقوط قتلى وجرحى

أفادت وسائل الإعلام التركية الجمعة بسقوط قتلى وجرحى بتفجير وقع بالقرب من مساكن القضاة والمدعين العامين في محافظة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام أن «انفجاراً كبيراً وقع حوالي الساعة 20:45 الليلة، في حي يني شهير، قرب مساكن القضاة»،

مشيرة إلى أن «الأمن التركي طوق مكان التفجير واتخذ إجراءات أمنية مشددة، فيما وصلت عشرات سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع التفجير، ونقلت فرق الإسعاف الجرحى إلى المشافي».

بدوره قال والي شانلي أورفا، غونغور أزيم تونا، في تصريحات صحفية، أن «شخصاً يبلغ من العمر حوالي 18 – 20 سنة ركن سيارة مفخخة في مساكن الضباط بمدينة ويران شهر، حسب المعطيات الأولية».

وأكد أن «السيارة المفخخة تم تفجيرها فيما بعد بالتحكم عن بعد، في عمل إرهابي استهدف مساكن القضاة، مما أحدث فيها أضراراً كبيرة»، لافتاً إلى أن «طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات فقد حياته في التفجير، فيما جرح حوالي 15 شخصاً، نقلوا إلى المشافي للعلاج».

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