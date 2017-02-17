هل اعفي اللبنانيون من تأشيرات الدخول إلى اميركا؟!

17 فبراير, 2017 - 9:45 مساءً المصدر: وكالات
هل اعفي اللبنانيون من تأشيرات الدخول إلى اميركا؟!
اشارت السفارة الأميركية إلى تداول تقارير غير صحيحة حول إضافة بلدان جديدة على برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية، من بينها لبنان.
وأوضحت السفارة في بيان أنه لم تتم إضافة أي بلدان جديدة، ولبنان حاليا ليس جزء من برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وحذرت السفارة من استقبال أية رسائل أو روابط إلكترونية، أو الاستجابة إلى أي بريد إلكتروني أو إعلان يدّعي أصحابه أن لديهم معلومات حول تغييرات أو إضافات جديدة، مضيفةً أن اللائحة الكاملة للدول التي ينطبق على مواطنيها برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية هي متوفرة على عنوان ضمن الرابط التالي: travel.state.gov 
المصدر: وكالات
17 فبراير, 2017

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