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التصنيفات:
الحدث اللبناني
هل تمت الموافقة على إقامة مهرجانات بعلبك!
17 فبراير, 2017
- 9:50 مساءً
المصدر:
وكالات
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تبلغ محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق موافقة الوزارة على احياء فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية لصيف الـ 2017 في بعلبك.
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المصدر:
وكالات
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17 فبراير, 2017
الكلمات الدلالية:
الحدث نيوز
بشير خضر
بعلبك
لبنان
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