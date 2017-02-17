هل تمت الموافقة على إقامة مهرجانات بعلبك!

تبلغ محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق موافقة الوزارة على احياء فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية لصيف الـ 2017 في بعلبك.

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