عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم السبت 18-2-2017

العناوين

النهار

اهتزاز مع مبارزة “الحلفاء الأضداد”؟

الأخبار

القوات: لا لاقتراح باسيل الانتخابي

الجمهورية

«دعوة الهيئات» الى بعبدا خلال 48 ساعة.. ولكن عون لن يوقِّع

اللواء

عون لاحتواء خطاب نصر الله والحريري لوقف الإساءة للأشقاء

موفدان أميركيان في بيروت واقتراح بإكمال ولاية قهوجي

البناء

دي ميستورا مشوّش قبل جنيف بسبب الموقف الأميركي… وأجّل الدعوات

ليبرمان يطمئن المستوطنين من تهديدات نصرالله بعدم نيّة خوض حرب

عون واثق من حفاظه على الوفاق الداخلي دون التخلّي عن ثوابته

الديار

بعبدا منزعجة من الصراع السني ــ الشيعي والاستقواء بالخارج والكل ضد الوحدة الوطنية

جنبلاط لبري : اذا اعتُمدت النسبية والشوف وعاليه ليست دائرة واحدة فالدروز سيقاطعون

المستقبل

الحريري يصوّب ثلاثية الأمان: الدولة والعرب والـ1701

الاسرار

النهار

عدد الولادات؟…

تمتنع مفوضية شؤون اللاجئين عن إصدار تقارير جديدة عن أعداد السوريين في لبنان وتكتفي بالقول إن عددهم يتراجع من دون احتساب الولادات الجديدة منذ العام 2011.

ضوء أخضر…

اعتبر مسؤول فلسطيني أن زيارة الرئيس عباس ستعطي الضوء الأخضر للبنان لتنفيذ خطته الأمنية للمخيمات على أراضيه.

علاقة متوترة…

تخوّف وزير لبناني من أن تترجم تصريحات السيد نصرالله العلاقة المتوترة بين واشنطن وطهران وأن تضغط الأخيرة من خلال الساحة اللبنانية.

سوريا وإيران…

قال مفكّر كويتي إن لا نهضة ولا إعمار في سوريا قبل أن تخرج إيران منها، لأن سوريا تنهض بمحيطها الطبيعي وامتدادها العربي.

الجمهورية

تمنِّيات

كشف مرجع نيابي أن موظفاً كبيراً سيبقى في منصبه حالياً بناء لتمنِّيات خارجية وداخلية.

عملية

دخل حزب بارز منذ مدة قصيرة في عملية ترشيد الإنفاق وخفض النفقات في العديد من قطاعاته.

تأكيد

أكّدت إحدى الشخصيات التي تعمل على خط قانون الإنتخاب أن قانون النسبية على أساس 15 دائرة التي اتفقت عليه الأحزاب المسيحية في بكركي غير موجود على طاولة البحث.

اللواء

همس

استبعدت زيارة قطب وسطي إلى مقر رئاسي على خلفية استبعاده عن اللجنة الرباعية التي درست ولا تزال صيغة لقانون انتخاب جديد.

غمز

يجزم نائب في تكتل موال أن هناك قانون انتخابات قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.

لغز

تواجه التشكيلات القضائية صعوبات لجهة تمسك مراجع بمواقع معينة في النيابات العامة وقضاة التحقيق.

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