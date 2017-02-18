مركز حميميم: 6580 مواطناً سورياً تلقّوا المساعدات

أعلن مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا أنه قام بإيصال 26 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 6000 مواطن سوري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان المركز السبت 18 فبراير/شباط “خلال الـ24 ساعة الماضية، تسلم 6580 مواطنا سوريا مساعدات إنسانية، وبلغ مجمل الإمدادات 26.1 طن”..” تلقى سكان حي باب الحديد، وحي الأكرمية والخالدية، في حلب القديمة، والشيخ مقصود بمدينة حلب نحو 3.75 طن من الخبز، وثلاثة آلاف حصة من الوجبات الساخنة و200 من السلات الغذائية”.

وأضاف البيان أنه من المقرر تسليم 18 طنا من الألعاب، والقرطاسية واللوازم المدرسية وغيرها إلى أطفال سوريا.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 7000 مواطن سوري تلقوا مساعدات طبية قدمها أطباء عسكريون روس منذ بدء الحملات الإنسانية في سوريا، فيما دعت وزارة الدفاع الروسية مرارا، الدول الغربية والمنظمات الدولية إلى دعم الجهود الروسية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين.

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