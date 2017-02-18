طيران أندونيسا يرغب بالتعاون مع إيران

عبرت شركة الطيران الأندونيسية عن رغبتها في التعاون مع إيران في ضوء رغبة الحكومة الأندويسية في توسيع تعاونها مع طهران في مجال النفط والغاز.

واعتبر المدير العام في شركة غارودا أندونيسيا (GIAA) “عارف ويبوبو” الظروف القائمة في العلاقات بين البلدين، فرصة ملائمة لرفع مستوى التعاون في مجال الصناعة الجوية وتقنية وصيانة الطائرات أيضاً، مؤكداً سعي جاكارتا في توسيع العلاقات مع طهران.

وحسب موقع “إكونومي أوكي نيوز” الإلكتروني، أكد المسؤول الأندونيسي خلال اجتماع في وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية في البلاد، أكد على وجود فرص واسعة في هذا المجال، قائلا أن شركة الطيران الأندونيسية لديها عزم راسخ من أجل التعاون مع إيران غير أن موضوع إقامة رحلات جوية مباشرة بين إيران وأندونيسيا غير مطروح في الوقت الحاضر، موضحاً بأننا نسعى إلى التعاون مع بعض شركات الطيران التي هي شريكة تجارية لنا في إيران.

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