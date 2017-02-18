250 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مختطفي الجيش اللبناني

قرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتنسيق مع قيادة الجيش تخصيص مبلغ مالي يساوي 250 الف دولار لكل من يعطي معلومات تؤدي الى كشف مصير العسكريين من جنود الجيش اللبناني.

وأكد وزير الاعلام بالوكالة غطاس خوري عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء أنه “تمت مناقشة مشروع الموازنة”، وقال “ما زلنا في اوائل هذه المناقشة وهي تأخذ طابعاً ايجابياً وإن شاء الله خلال الجلسات التالية التي ستعقد على مدى ثلاث جلسات الأسبوع القادم يتم مناقشة بنود الموازنة بالتفصيل”.

وترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الرابعة والنصف، عصر اليوم الجمعة، في السراي الحكومي، اجتماعاً لمجلس الوزراء، حضره الوزراء الذين غاب منهم: ملحم الرياشي، طلال ارسلان، بيار رفول، جان اوغاسابيان ويعقوب الصراف وناقش المجلس جدول الاعمال ومشروع الموازنة العامة.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً فرض الاجازة المسبقة على استيراد ترابيع احجار الرخام والغرانيت لمدة ستة اشهر والعمل على وضع رسم نوعي على استيراد هذه المواد.

ورداً على سؤال حول فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة، أجاب خوري: “لم نتكلم عن فصل السلسلة عن الموازنة ونحن لا زلنا نناقش بافضل الطرق لتأمين السلسلة والموازنة وايرادات للخزينة”.

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