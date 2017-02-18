ذبيان يحيي المقاومة الإسلامية

حيا رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان المقاومة الإسلامية وقيادتها في ذكرى الشهداء القادة الشيخ راغب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية، لافتا الى “أن هذه المناسبة باتت تشكل محطة سنوية لتجديد العهد والوفاء لمن بذلوا دماءهم وأرواحهم دفاعا عن لبنان السيد الحر المستقل من دنس المحتل الصهيوني، ومن العدو الإرهابي التكفيري الذي لا يقل خطرا عن العدو الصهيوني وهو أحد أدواته”.

وفي ذكرى شهداء المقاومة، دعا ذبيان الى “الإلتفاف حول خيار المقاومة خصوصا وأن العدو لا تزال أطماعه بأرض لبنان وثرواته المائية والبترولية قائمة على قدم وساق، وهنا تكمن أهمية دور المقاومة كونها باتت قوة الردع في وجه العدو الذي يتحين الفرصة للإنقضاض على لبنان لكن بفضل المقاومة والجيش تجد إسرائيل نفسها مجبرة على إعادة حساباتها قبل الإقدام على أي مغامرة لن تكون نتائجها مضمونة، فهي لا تزال تستخلص العبر من عدوان تموز الذي أفضى الى هزيمة مدوية للجيش الذي كان لا يقهر قبل أن يخرج في آب 2012 ويجر أذيال الخيبة خلفه بفضل صمود القاومة والجيش وأبناء الجنوب”.

كما، أكد رئيس تيار “صرخة وطن”، “التكامل الطبيعي والقائم بين الجيش الوطني اللبناني والمقاومة واللذين يشكلان مع الشعب الثلاثية الميثاقية، والتي تشكل المنظومة الدفاعية المثلى في الدفاع عن لبنان أرضا وشعبا وثروات طبيعية”.

وختم مؤكدا “أنه بفضل جيشنا المغوار وأصحاب الوعد الصادق سيكون لبنان بمنأى عن أي خطر صهيوني في المدى المنظور، لكن علينا أن ندرك دوما أن عدونا يتربص بنا ومن هنا يجب العمل على تثبيت مفهوم المقاومة وثقافتها قولا وفعلا”.

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