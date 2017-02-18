ماهي خسائر الميليشيات المسلحة في درعا؟

خسائر كبيرة تكبدتها المجموعات المسلحة لليوم السادس على التوالي من معركة الموت المذلة التي أطلقتها في الجنوب السوري لمهاجمة نقاط الجيش السوري على محور حي المنشية في درعا البلد تحت عنوان “الموت ولا المذلة”.

وقد تكبد المهاجمون وعلى رأسهم “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” أعداداً ليست بالقليلة من القتلى والجرحى بينهم مسؤولون عسكريون وميدانيون فضلاً عن تدمير عربات وآليات مفخخة، وتوزعت الخسائر على الشكل التالي:

-مقتل أكثر من 110 مسلحين بينهم 13 مسؤولاً ميدانياً وعسكرياً وعلى رأسهم المسؤول العام للمعركة المدعو “أبو المنذر الأردني” والمسؤول الإداري في النصرة لقطاع درعا المدعو “أبو محمد الغزوي”.

-إصابة قرابة الـ 300 مسلحٍ بينهم 86 أصيبوا بإعاقة دائمة.

– تدمير دبابتين ومقتل طاقمهما، فضلاً عن عدة آليات مفخخة.

– تدمير أكثر من 4 آليات مزودة برشاشات ثقيلة.

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