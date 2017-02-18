ماكين: إدارة ترامب في حالة اضطراب

ورداً على سؤال حول هذا الموضوع في مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية والدفاعية، وهو اجتماع سنوي بين مسؤولي السياسة الخارجية والدفاعية، قال جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن الاستقالة الأخيرة لمايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب بمثابة مؤشر على أن كل شيء لا يسير على ما يرام في البيت الأبيض.

وكان ماكين قد قال في وقت سابق: “إن هذه الاستقالة هي دليل مقلق على الخلل الذي يسود حاليا إدارة الأمن القومي”، وتساءل حول النية الحقيقية للإدارة الامريكية الحالية حيال روسيا.

يذكر أن أجواء من القلق تخيم على مؤتمر الأمن في ميونيخ حيث تخشى أوروبا من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور القيادة التقليدي للولايات المتحدة في وقت تواجه فيه القارة مساعي روسيا لتعزيز نفوذها وحروبا في دول بشرق وجنوب البحر المتوسط وهجمات من متشددين.