اتفاق المصالحة يصل إلى إدلب ذاتها!

تحدثت تنسيقيات المسلحين عن اتفاق بين تحرير الشام وجند الاقصى بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال الايام الماضية.

ويقضي الاتفاق بإنهاء الاشتباكات وانتقال جند الاقصى من ريفي ادلب وحماة إلى مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الارهابي في الرقة مع عوائلهم بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة لميليشيا تحرير الشام، وبالنسبة لمن يود البقاء فعليه أن ينضم لتحرير الشام أو يختار الانضمام لأي ميليشيا أخرى من الميليشيات المتواجدة في المنطقة.

وقال ما يعرف بالمرصد السوري إن جماعة جند الأقصى تتحضر حالياً للانتقال، الذي سيتم خلال الساعات والأيام القادمة”، بعد أن كانت شخصيات عسكرية وشرعية سورية وأجنبية، قد تدخلت لإنهاء الاقتتال.

نشطاء موالون للدولة السورية سخروا من الاتفاق على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بالقول إن المسلحين حفظوا درسهم جيداً وأخذوا مسودة اتفاقات المصالحة التي جرت بين الجيش السوري وبين قادتهم في المناطق السورية وطبقوها على بعضهم البعض.

يذكر أن الدولة السورية فرضت اتفاق المصالحة في أغلب مناطق سيطرة المسلحين حيث كان من يود المصالحة يبقى في المنطقة بينما من يرفضها يتم ترحيله إلى إدلب، بينما يبدو الوضع في إدلب مشابهاً لكن هذه المرة من لا يرغب بالمصالحة يتم ترحيله إلى الرقة.

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