الأرض ستشهد ظاهرة لا تحدث سوى كل 823 سنة

وأضاف في تصريحات صحفية أن الشهر القادم يشهد خمسة أيام جمعة، وخمسة أيام سبت، وخمسة أيام أحد، وهي الظاهرة التي أطلق عليها الصينيون القدماء اسم ‘الجيوب الفضية’.

وتابع تادرس، أن يوم الجمعة يأتي خلال هذا الشهر أي مارس في أيام 1، 8، 15، 22، 29، بينما يتكرر السبت أيام 2، 9، 16،23، 30، والأحد أيام 3، 10، 17، 24؛ 31، موضحًا أن أيام الإجازة في مصر هذا الشهر ستكون 10 أيام بدلاً من 8 أيام.

وأوضح أن سبب تسمية الظاهرة بـ ‘الجيوب الفضية’ يرجع إلى حكاية صينية قديمة، تقول إن كل من يسعى لنشر الخبر حول هذه الظاهرة، تمتلئ جيوبه بالمال، أما من يختار إهمال الخبر فيصيبه فقر شديد، ولن تتكرر الظاهرة إلا في عام 2837؛ نظراً لأنها تحتاج إلى أن يبدأ الشهر يوم الجمعة، وأن يكون 31 يومًا.