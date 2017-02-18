رشق موكب ترامب بشيءٍ مجهول

18 فبراير, 2017 - 10:56 صباحًا المصدر: وكالات
رشق موكب ترامب بشيءٍ مجهول

فتح جهاز الخدمة السرية، المكلف حماية الرئيس الأميركي، تحقيقا الجمعة 17 فبراير/شباط 2017 بعد أن تم إلقاء شيء غير محدد باتجاه موكب دونالد ترامب الذي كان في طريقه إلى مقر إقامته في ولاية فلوريدا.

وكان الموكب الرئاسي يتنقل الجمعة من مطار بالم بيتش إلى مقر الإقامة الفاخرة لترامب في مارالاغو، عندما ألقي شيء غير محدد على ما يبدو باتجاه الموكب.

وقال الجهاز في بيان “إن جهاز الخدمة السرية يؤكد أن شيئاً ما ألقي على ما يبدو على الموكب بعد ظهر (الجمعة)”.

وأضاف “نحن نجري تحقيقاً، وليس لدينا ما نضيفه حالياً”.

وغالباً ما ينتشر عدد من مؤيدي ترامب ومعارضيه على جانبي الطريق خلال تنقلاته بالسيارة.

المصدر: وكالات
18 فبراير, 2017

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