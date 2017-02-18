رشق موكب ترامب بشيءٍ مجهول

وكان الموكب الرئاسي يتنقل الجمعة من مطار بالم بيتش إلى مقر الإقامة الفاخرة لترامب في مارالاغو، عندما ألقي شيء غير محدد على ما يبدو باتجاه الموكب.

وقال الجهاز في بيان “إن جهاز الخدمة السرية يؤكد أن شيئاً ما ألقي على ما يبدو على الموكب بعد ظهر (الجمعة)”.

وأضاف “نحن نجري تحقيقاً، وليس لدينا ما نضيفه حالياً”.

وغالباً ما ينتشر عدد من مؤيدي ترامب ومعارضيه على جانبي الطريق خلال تنقلاته بالسيارة.