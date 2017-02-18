أردوغان يأمر باندماج جديد في الشمال السوري

18 فبراير, 2017 - 11:01 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
أردوغان يأمر باندماج جديد في الشمال السوري

يبدو أن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اعتماد ما يسمى الجيش الحر كجيش سوريا “الوطني”، لم تكن نابعة من فراغ، حيث بدأت فصائل “الجيش الحر” المنضوية في “درع الفرات”، بخطوات عملية لإنشاء ما أسموه “جيش وطني سوري” تدعمه الحكومة التركية.

وقالت تنسيقيات المسلحين نقلا عن لسان المدعو أحمد عثمان، قائد ميليشيا “السلطان مراد” إن فصائل “الجيش الحر” العاملة في الشمال السوري تعتزم تشكيل “جيش وطني”، سيتم الاعلان عنه قريبا.

وكانت مصادر عسكرية في “الجيش الحر” قالت أن عددًا من فصائل “الجيش الحر” تدرس إمكانيات اندماج واسع في الشمال السوري، برعاية تركية.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
18 فبراير, 2017

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