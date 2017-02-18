ميركل: علينا التعاون مع روسيا لمواجهة الجماعات الإرهابية

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت 18 فبراير/شباط خلال افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن فى دورته الثالثة والخمسين، دعت إلى التعاون مع روسيا في مواجهة الجماعات الإرهابية.

وقالت ميركل، “علينا التعاون مع روسيا في مواجهة الجماعات الإرهابية”، مضيفة أن الإسلام ليس مصدرا للإرهاب داعية الدول الإسلامية للانخراط في مكافحته.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى الـ 19 من الشهر الجاري، إلى جانب ميركل، نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والعديد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع.

ويعد مؤتمر ميونيخ حول قضايا الأمن منتدى دوليا مهما، حيث يجمع الكثير من المسؤولين والدبلوماسيين والعسكريين رفيعي المستوى من أجل البحث وتبادل الرؤى في القضايا السياسية والأمنية التي تشكل محور اهتمام دول العالم أجمع بهدف التوصل إلى السبل الكفيلة والآليات الضامنة لإرساء السلام في مختلف أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع الدول ويسهم في التغلب على التحديات التي تواجهها.

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