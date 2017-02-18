داعش يستعيد المبادرة الهجومية في الباب

18 فبراير, 2017 - 11:23 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
داعش يستعيد المبادرة الهجومية في الباب

شن عناصر تنظيم داعش فجر اليوم السبت هجوماً مباغتاً على المواقع التي سيطرت عليها ميليشيات الجيش الحر بدعم تركي شمالي غربي مدينة الباب بمحافظة حلب شمالي سوريا، وتمكن من استعادة السيطرة على بعض النقاط رغم القصف الجوي التركي.

وبحسب تنسيقيات المسلحين باغت عناصر تنظيم داعش مسلحو درع الفرات بهجوم عنيف تمكنوا خلاله من استعادة السيطرة على منطقة دوار الراعي ومزارع الشهابي الواقعة في الجهة الشمالية من مدينة الباب بعد معارك عنيفة بين الجانبين حاولت خلالها درع الفرات التصدي لتقدم التنظيم إلا أنها فشلت وأجبرت على التراجع نحو مواقع خلفية ما مكن التنظيم من استعادة المبادرة الهجومية في المدينة.

وبذلك تعود الأمور إلى سابق عهدها حيث يسيطر التنظيم على معظم أحياء مدينة الباب بالإضافة لاستعادة عناصره المبادرة الهجومية.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
18 فبراير, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل