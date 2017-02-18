متظاهرون يقطعون طريق بعقوبة- خانقين

وقال التميمي للسومرية نيوز، إن “المئات من أهالي قضاء المقدادية خرجوا، اليوم، في تظاهرة وقطعوا طريق بعقوبة خانقين المار في مركز القضاء للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء وتأمين حقوق ضحايا الارهاب ومعالجة ملف الفساد في بعض الدوائر”.

وأضاف التميمي، أن “مجلس المقدادية استمع لمطاليب المتظاهرين وتعهد بنقلها إلى إدارة ومجلس ديالى بأسرع وقت”.

ويعاني قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى من سوء في تأمين الخدمات ولاسيما قطاع الكهرباء خلال الأشهر الماضية.