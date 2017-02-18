كيف سيكون الطقس غداً؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وانخفاض بنسبة الرطوبة، وتكون للجليد في المناطق الجبلية ليلا. كما جاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر وبارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: صاف اجمالا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلا. غدا الأحد: قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وانخفاض بنسبة الرطوبة مع تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل. الإثنين: قليل الغيوم، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 3 الى 19 درجة، فوق الجال من صفر الى 14 درجة. في الارز من -7 الى 4 درجات. في الداخل من صفر الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و55 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1028 hPa. أي ما يعادل: 771 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,20 ساعة غروب الشمس: 17,24.

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