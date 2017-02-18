مهمات الدفاع المدني من إنقاذ واسعاف واخماد حرائق

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية.

وفي بيان لها قالت المديرية أن المهمات التي نفذتها توزَّعت على الشكل الاتي:

– إخماد حرائق:

– منازل: قرطبا – صيدا – صور – تحويطة الغدير.

– سيارات: ديك المحدي – جبيل.

– كهرباء: غرفة كهرباء في طريق الجديدة – عمود في النبعة – محول في غبالة – مولد في مار موسى.

– مؤسسات: داخل محل في الفوار (زغرتا) – داخل كاراج في مجدليا.

– مختلف: شجرة صنوبر في قصص – خزان مازوت في جديدة مرجعيون.

– نقل وإسعاف: (9) حالات طارئة.

– حوادث سير: عجلتون ونقل جريحة الى مستشفى السان جورج – كورنيش المزرعة ونقل جريح الى مستشفى المقاصد(2) – الأوزاعي ونقل جريح الى مستشفى الزهراء – الروشة وإسعاف مصاب محليا – الكولا ونقل مصاب الى مستشفى الزهراء – بدنايل ونقل جريح الى مستشفى رياق.

– إغاثة وإنقاذ: إنقاذ هرة إحتجزت على سقف مبنى في مزرعة يشوع – فتح طرقات قطعت بسبب الثلوج في ترشيش – فتح باب منزل في زحلة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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