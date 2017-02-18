أزمة النازحين السوريين: هذا ما طلبته المبعوثة الأممية من الرئيس عون؟

تبقى قضية النازحين السوريين أحد أبرز الملفات الساخنة، لما ينتج عنها من إرتدادات سلبية على الداخل اللبناني، إن من حيث إستغلال التنظيمات الإرهابية لمعاناة النازحين لتجنيد بعض ضعاف النفوس في خلايا إرهابية، أو من حيث التكاليف الباهظة التي يتكلّفها لبنان لمواجهة أعباء النزوح التي بلغت منذ العام 2012 حوالي 15 مليار دولار، أو من حيث مزاحمة اليد العاملة في سوق العمل اللبناني.

ووفقاً لاحصاءات الأمم المتحدة، يبلغ عدد النازحين السوريين الى لبنان حوالي مليون ونصف مليون نازح، بينما تقدر هيئات أهلية لبنانية العدد بأكبر من ذلك، بما يعادل ثلث سكان لبنان، ما يمثل ضغطاً كبيراً على الأوضاع الأمنية والإقتصادية والمالية. وتقول مصادر لبنانية معنية إن الأمم المتحدة والدول المانحة لم تقدم سوى جزء يسير من المساعدات المطلوبة، لا تتجاوز العشرة بالمئة من التكاليف التي يدفعها لبنان لمواجهة أعباء هذا العدد الكبير من النازحين.

وتوضح أن كل المؤتمرات الدولية التي عقدت تحت عنوان مساعدة الدول التي نزح إليها حوالي خمسة ملايين سوري، وبينها لبنان بقيت تعهداتها حبراً على ورق، بل إن كثيراً من مقرراتها حملت في طياتها دعوات مشبوهة أريد منها توطين السوريين، وفي الحد الأدنى الدفع لإبقائهم فترة طويلة في لبنان والدول الأخرى بهدف استخدام هذا الملف كورقة ابتزاز للدولة السورية.

وتلاحظ المصادر أن ما أدى إلى تفاقم أزمة النازحين وإبقائهم في دائرة الفوضى هو السياسات العرجاء التي إعتمدتها الحكومات السابقة، بحيث أن هذه السياسات إندرجت تحت العناوين الآتية:

عدم القيام بأي خطوة لتنظيم هذا الدخول أو الحد من فوضى إنتشارهم وكل ذلك تحت ضغط تيار المستقبل وحلفائه.

التلكؤ عن وضع المجتمع الدولي وما يسمى الدول المانحة عند مسؤولياتها من أجل الايفاء بالالتزامات المطلوبة منها لمساعدة لبنان على إيواء النازحين.

التلكؤ عن الإتصال بالحكومة السورية لوضع خطة عمل لإعادة تدريجية للنازحين إلى بلدهم، بل إن الحكومات المتعاقبة رضخت طوال السنوات الماضية لضغوط فريق 14 آذار وضغوط الغرب ودول الخليج للحؤول دون التنسيق أو التواصل مع السلطات السورية، لوضع خطة مشتركة تؤدي الى عودة تدريجية للنازحين.

في كل الاحوال، ترى المصادر ان الظروف الداخلية والمحيطة باتت تتيح اليوم للحكومة اللبنانية فتح أبواب التواصل مع سوريا لإنجاز هذه العودة، إلا أن المصادر تكشف أن مسؤولة مفوضية شؤون اللاجئين التي قامت مؤخراً بجولة على بعض المسؤولين في لبنان حاولت التسويق لفكرة المناطق الآمنة التي تحدث عنها الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب، حيث تحدثت عن إتجاهين لهذة المناطق، الأول يقول بإمكانية إقامة مناطق آمنة داخل سوريا والثاني أن تقام ما بين الدول التي يقيم فيها النازحون والأراضي السورية. وتؤكد المصادر ان هذا التوجه “الاممي” خطير جداً، لإن إقامة مناطق آمنة في سوريا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة من دون التنسيق مع الحكومة السورية، وأما إقامتها في الدول التي يقيم فيها هؤلاء النازحون فهي تحمل في طياتها إمكانية التوطين أو النزوح الطويل.

وكشفت المصادر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان إلتقى المسؤولة الدولية أبلغها رفض لبنان لإقامة مناطق آمنة داخل لبنان بما في ذلك على الحدود مع سوريا. كما أبلغها أن الدولة السورية رفضت إقامة مثل هذه المناطق، إلا تحت سيادتها وبالتشاور والتنسيق معها.

وتخلص المصادر الى التأكيد أن لا حل لأزمة النازحين سوى بالتواصل بين لبنان وسوريا وصولاً لتشكيل لجنة مشتركة تعمل لوضع خطة لكيفية عودة السوريين. وتوضح أن الحكومة السورية جاهزة لهذا الأمر، بما في ذلك تسوية أوضاع غير الشرعيين والعمل على إقامة مناطق لإقامة النازحين داخل سوريا. كما أن الرئيس عون لا يمانع في حصول مثل هذا التنسيق، لكن تبقى المشكلة في تمنع رئيس الحكومة سعد الحريري ومعه وزراء القوات اللبنانية عن التنسيق مع الحكومة السورية بناءً لضغوط سعودية وغربية.

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