بكين تدعو لاستئناف مفاوضات السداسية مع كوريا الشمالية

دعت الصين الجمعة 17 فبراير/شباط إلى استئناف مفاوضات السداسية مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى ضرورة كسر الحلقة المفرغة للتجارب النووية والعقوبات.

وصرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي أثناء مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ (جنوب المانيا) بأن “ما نشهده اليوم هو توالي التجارب والعقوبات مرارا وتكرارا”.

وأضاف “يجب أن تتوقف هذه الدورة السلبية لأن خاتمتها قد تتجاوز قدرة احتمال الجميع حول العالم. إنه وضع الكل فيه خاسر”.

وشدد وانغ كذلك على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة بما فيها العقوبات، مع الحرص في الوقت نفسه “على عدم التخلي عن مساعي استئناف المحادثات”.

وتابع : “على الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (…) التوصل سريعا إلى قرار سياسي”. وأضاف “ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات قد تثير التوتر”.

يذكر أن كوريا الشمالية انسحبت في عام 2009 من المفاوضات السداسية (كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا والصين والولايات المتحدة) بشأن برنامجها النووي، قبل إجراء تجربتها النووية الثانية.

وتشترط واشنطن وحليفتاها اليابان وكوريا الجنوبية لاستئناف المفاوضات تقديم بيونغ يانغ تنازلات ملموسة مسبقا.

وبعد تجربة صاروخية جديدة هذا الأسبوع دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الجمعة الصين إلى العمل “بكل الوسائل” على “لجم” كوريا الشمالية، مشددا في لقائه الأول مع نظيره الصيني على هامش لقاءات مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية على تفاقم خطورة برنامجي كوريا الشمالية النووي والبالستي.

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