هاشم: لا حل إلا بالنسبية

قال بسام الهاشم القيادي في التيار الوطني الحر في حديث تلفزيوني لا أرى الحل في موضوع قانون الانتخاب الا بالنسبية، فالقانون الاكثري يضمن خسارة البعض كل شيء لمصلحة البعض الاخر”، مشدداً على أن “هناك قواعد عدالة ومساواة وشراكة حقيقية يجب ان تطبق على الجميع”.

واكد الهاشم ان “اهمية القانون النسبي تكمن في أنه لا يعوّل على التحالفات، فالتحالفات تبنى لاحقاً، وانا شخصيا اتمنى ان تجرى على الانتخابات النيابية على اساس القانون النسبي، ولا ارى امكانية التفاهم الا وفق النسبي، فالافرقاء اذا سلموا بالعدالة الشكلية لن يعود هناك حجة لدى احد لاعتماد هذا القانون”.

وأوضح الهاشم أن “القانون النسبي هو القانون العادل لانه يعطي لكل صاحب حق حقه ويعطي كل واحد حجمه الحقيقي، كما أن اتفاق الطائف يقول بالمناصفة الاسلامية المسيحية ومجلس شيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي، فليعمل الافرقاء على تطبيق الطائف، لأن البلد يقوم على فكرة التوازن والشراكة وهذا ميثاق العيش المشترك”.

وشدد الهاشم على ان “وزير الخارجية جبران باسيل بما اعرفه عنه من دقة وتعمّق بدراسة الامور لا يطرح الامور عن عبثية، لكن المهم يجب توحيد المعايير في الصيغ الانتخابية، اذا اعتمدنا معيار موحد للجميع فالمستفيد والمتضرر سيقتنع بالنتيجة”.

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