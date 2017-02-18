تبادل لإطلاق النار في خاركوف بأوكرانيا

جرى تبادل لإطلاق النار في خاركوف الأوكرانية بين عناصر من كتيبة “دونباس” للمتطوعين وأعضاء “الفيلق الشرقي” وذلك بسبب خلاف حول الحصار المفروض على دونباس.

وجاء في خبر نشره موقع “خاركوف الاجتماعي” على “فيسبوك” أن “التناوش” بالرصاص جرى في حي أليكسيفكا في خاركوف ونجم عنه إصابة شخص بجروح.

وقال شاهد عيان اسمه أوليغ شيريايف إن قدامى المحاربين في كتيبة “دونباس” أطلقوا الرصاص على أنصار “الفيلق الشرقي” وذكر أن سبب الخلاف كان الجدل حول حصار دونباس في جنوب شرق أوكرانيا. وبعد الحادث سلم أنصار” دونباس” أنفسهم للشرطة.

وفي ذات الوقت جاء في خبر نشر على موقع شرطة خاركوف في الإنترنت أن شجارا وقع في خاركوف مساء يوم الجمعة 17 فبراير/ شباط ونجم عنه إصابة رجل بجروح. وتفيد المعطيات الأولية بأن النار أطلقت من بندقية صيد. وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف 9 أشخاص ومصادرة أسلحة نارية ولا يزال التحقيق مستمرا في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المتطرفين الأوكرانيين فرضت منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حصارا على بعض مقاطع سكة الحديد التي تربط أوكرانيا بمناطق دونباس التي خرجت عن سلطة كييف. ويؤكد هؤلاء ومن بينهم أعضاء في برلمان أوكرانيا أن أي تجارة مع المناطق الانفصالية تعتبر غير قانونية وكل من يقوم بها يعتبر من المهربين.

وتسبب الحصار بتوقف توريد الفحم الحجري من دونباس إلى باقي مناطق أوكرانيا وهو ما تسبب بنقص حاد بالكهرباء في البلاد.

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