بينس: الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار “قتال داعش”

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت 18 فبراير/شباط إن دول حلف شمال الأطلسي قدمت تضحيات مشتركة في الحرب على الإرهاب.

وأضاف بينس أن الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار قتال “داعش:، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لمنع تمويل التنظيم.

وأشار بينس إلى أن التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة أدى إلى انهيار الشيوعية، وتابع قائلا “نريد أن نعمل مع أوروبا بشكل مشترك، لن ننسى مساعدة أوروبا للولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر”.

أما فيما يخص الملف الإيراني فأشار بينس إلى أن الولايات المتحدة ستحرص على عدم حصول إيران على السلاح النووي.

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