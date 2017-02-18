بهجت سليمان يتهم سامي كليب بالعمالة

اتهم السفير السوري في الأردن سابقا، بهجت سليمان، المذيع في قناة الميادين سامي كليب، بالعمالة.

وقال سليمان إن مئات الرسائل التي وصلته، تؤكد عمالة كليب للمخابرات الفرنسية، واصفا إياه بـ”اللغم” في قناة الميادين.

وكان كليب قد نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عددا من الرسائل التي وصلته، طالبا من متابعيه قراءتها والتفكر فيها لمحاولة معرفة ما إذا كان ما يثار فيها يقع ضمن المؤامرة على سوريا أم إنه واقع وحقيقة.

وتتهم الرسائل الدولة السورية بممارسة الإرهاب في سجونها وعلى حواجزها العسكرية، وقال كاتبها إن النظام السوري لا يمكنه قيادة البلاد لأنه أصبح موغلا بالجريمة.

وفي رسالة من مواطن آخر، يطلب صاحبها من المذيع اللبناني الأصل، أن يسلط الضوء في برنامجه على الإعلام السوري ومن يشرف عليه، قائلا إنه يعيش في حالة كارثية، ومنفصل عن الواقع، كما أن صحافييه لا يجرؤون على الكلام.

وسامي كليب إعلامي لبناني يحمل الجنسية الفرنسية، ويقدم حاليا برنامج ” لعبة الأمم” في قناة الميادين بعدما ترك قناة الجزيرة الفضائية التي قدم فيها برامج “زيارة خاصة” و” الملف”.

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