قولنا والعمل: خطاب نصرالله شكل توازن رعب مع العدو

عقدت جمعية “قولنا والعمل”، اجتماعها الدوري في برالياس برئاسة الشيخ أحمد القطان، وأصدر المجتمعون بيانا حيوا فيه الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله على خطابه في ذكرى الشهداء، معتبرين “ان هذا الخطاب يشكل توازن رعب مع العدو الاسرائيلي”.

ونوهوا بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوطنية، شاكرين الأجهزة الأمنية والعسكرية على “حفظ استقرار لبنان وأمنه.

وبارك المجتمعون للجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وشعبا في ذكرى انتصار الثورة وتمنوا لها “البقاء على هذا المنهج الداعم للمستضعفين ولحركات المقاومة في كل مكان سيما في فلسطين ولبنان”.

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