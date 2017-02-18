أغلى مدن بإيجار العقارات خلال 2017

وجدت دراسة نقلتها “سي إن إن” عن شركة “نستيد” العقارية الدولية، الجمعة 17 فبراير/شباط، أن مدينة دبي تحتل المركز الرابع من حيث أعلى الإيجارات السكنية في العالم.

ووفقا للمؤشر الذي يُرتب المدن العالمية حسب الإيجار الشهري للشخص الواحد، يبلغ متوسط الإيجار للفرد الواحد في دبي شهريا حوالي 1262.79 دولار أو ما يعادل 4638.10 درهم إماراتي.

ومن بين 72 من المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم، التي اعتمدتها شركة “نستيد” ومقرها في لندن، في دراستها على مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإيجار لعام 2017. احتلت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية المركز الأول في ارتفاع الإيجارات، إذ بلغ متوسط الإيجار الشهري للفرد فيها 1772.52 دولار.

وجاءت مدينة نيويورك الأمريكية في المرتبة الثانية بمتوسط إيجار شهري للفرد يبلغ 1698.66 دولار.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب هونغ كونغ، حيث يبلغ متوسط الإيجار الشهري للفرد فيها 1372.01 دولار.

فيما جاءت سنغافورة في المرتبة الخامسة بمتوسط إيجار يبلغ 1194.21 دولار للفرد الواحد.

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