بالصورة: شاهد تشوهات الأجنة في الحسكة.. والسبب اليورانيوم الأميركي

تحدثت تنسيقيات المسلحين عن حدوث تشوهات خلقية لدى الأجنة في مدينة الحسكة حيث انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير مؤخراً.

وقالت التنسيقيات نقلاً عن أحد الأطباء أن اعتراف الولايات المتحدة قبل أيام باستخدام 5 آلاف قذيفة “يورانيوم منضب” في دير الزور والحسكة، يمكن أن يفسر الزيادة الملحوظة للاضطرابات الخلقية في الحسكة خلال الأعوام الماضية.

وأشار الطبيب إلى أن تعرض الأم الحامل لليورانيوم المنضب في الأسابيع الثلاثة الأولى، قد يؤدي إلى اضطراب تكون الأنبوب العصبي، وظهور آفات خلقية مثل غياب الجمجمة والقيلة السحائية وغيرها.

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