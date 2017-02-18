هل استجابت تركيا لمطالب الجعفري؟

يزداد المشهد السوري تعقيداً يوماً بعد يوم، حيث يستشف المواطن السوري الكثير من الأمل بعد تصريحات معينة، لتأتي تصريحات أخرى وتنسف الأمل من جديد.

عول الكثير من السوريين الأمل على الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي أعلن نيته في محاربة داعش دون الاقتراب من الرئيس السوري بشار الأسد مما اعتبره كثير من المحللون تسليم واشنطن الورقة السورية لروسيا، لكن هذا لم يحدث أقله لليوم.

بينما نجد أرودغان لحظةً في هذا الجانب واللحظة الأخرى في الجانب الثاني.. إذاً ماذا يحدث؟، لربما الأمر بات بحاجة إلى عرافة، حيث ملّ المواطن السوري من كافة السيمفونيات المعزوفة، منذ عهد “خلصت” وحتى الآن، وهو الذي يقاسي ويدفع الثمن يوماً بعد يوم.

بارقة أمل جديدة عادت لترتسم من جديد حيث أعلن مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري من أستانا أنه على تركيا سحب قواتها من الأراضي السورية قبل أي محادثات مباشرة مع الدولة السورية، ولم يكد يمضي يوم واحد على تصريح الجعفري حتى بدأت فصائل الجيش الحر تتقهقر على يد تنظيم داعش الارهابي الذي كبح جماح تقدمها وعاد وانتزع منها عدة مواقع كانت قد سيطرت عليها مؤخراً.

فهل هناك أي علاقة بين تصريح الجعفري وهزيمة فصائل الجيش الحر؟، هل استجابت تركيا لتلميحات الجعفري؟، وماذا سيحدث خلال الفترة القادمة التي قيل عنها أنها ستكون قاتمة؟.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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