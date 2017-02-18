مزارعو البطاطا يحتجون

ناشد مزارعو البطاطا في سهل عكار، خلال لقاء عقد في مركز تعاونية مزارعي البطاطا في حلبا، وزير الزراعة غازي زعيتر ايقاف استيراد البطاطا المصرية التي “تدخل بشكل عشوائي وبانواع غير مطابقة للمواصفات”، واشاروا الى “ان مواسم عكار تنتظر تأمين الاسواق المحلية والخارجية لتصريف الانتاج”.

ودعوا الى ايجاد اسواق لنحو 60 الف طن لانتاج عكار، اي بزيادة عن استهلاك السوق المحلي، ومن المتوقع ان يكون انتاج عكار نحو مئة الف طن.

ولفت المزارعون الى “ان اوضاعهم ماساوية نتيجة تراكم الديون للصيدليات الزراعية ولاصحاب الاراضي، ولخسائر في السنوات المنصرمة”.

وقال رئيس جمعية تعاونية مزارعي البطاطا عمر الحايك: “اذا لم يتم تدارك الامر بتنظيم الاستيراد الخارجي، وتأمين اسواق للانتاج المحلي، فحتما مقبلون الى كارثة كبيرة”.

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