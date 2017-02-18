ما هو جديد الساحة السورية؟

واصل الجيش السوري تصديه لهجوم النصرة والميليشيات المسلحة على حي المنشية في مدينة درعا، حيث استهدف الطيران الحربي بصواريخ شديدة التأثير مقرات الميليشيات المسلحة في بلدة أُم المياذن وبصرى الشام بريف درعا الشرقي.

فيما أفادت تنسيقيات المسلحين عن مقتل المدعو أبو محمد الغزاوي المسؤول الإداري لتنظيم جبهة النصرة بدرعا بعد أن تم إستهدافه مع مجموعة مسلحة من قبل سلاح الجو في درعا البلد.

وقال مصدر عسكري أن المجموعات المسلحة استهدفت نقاط للجيش السوري عند الحاجز الجنوبي من بلدة خربة غزالة بقذائف الهاون ووحدات الجيش ردت على مصادر إطلاق القذائف وأسكتتها.

وفي منطقة القابون بالعاصمة دمشق استهدف الجيس مواقع لتنظيم “جبهة النصرة” بصواريخ ارض-ارض قصيرة المدى.

وفي حمص وبعد خرق الميليشيات المسلحة للهدنة بشكل متواصل واستهدافها المدنيين في مدينة حمص، نفذ سلاح الجو في الجيش السوري عدداً من الغارات مستهدفاً مواقعهم في حي الوعر بمدينة حمص.

في سياق متصل تابع سلاح الجو في الجيش السوري استهدافه تجمعات لتنظيم داعش في محيط المقابر ويقضي على عدد من المسلحين، كما أسقطت وحدة من الجيش السوري طائرة استطلاع عائدة لتنظيم داعش فوق تلة الرواد بمدينة دير الزور.

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