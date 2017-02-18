مقاتلتان تعترضان طائرة قرب مقر ترامب

انطلقت في ولاية فلوريدا الأمريكية طائرتان من طراز F-15 بعد إعلان حالة التأهب وحلقتا لاعتراض طائرة قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب مار لاغو في بالم بيتش.

وذكرت قناة Fox News أن الحادث وقع في 17 فبراير/ شباط وأن الطائرة لم ترد على كل محاولات الاتصال بها.

ونوهت القناة بأن طائرتي F-15S حلقتا بسرعة تفوق سرعة الصوت وهو ما نشر الذعر في نفوس الكثيرين من السكان المحليين. وتمكنت الطائرتان الحربيتان من الاتصال بالطائرة المجهولة.

وفي وقت سابق بدأت الجهات المختصة بالتحقيق في واقعة اقتراب طائرة غريبة من طائرة الرئيس ترامب Boeing-7477. ووقع الحادث في بداية الشهر الجاري في فلوريدا عندما كان الرئيس متوجها إلى هناك لقضاء العطلة الأسبوعية.

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