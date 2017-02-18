فتح تحقيق باستهداف موكب ترامب في فلوريدا

يحقق رجال الأمن في فلوريدا في حادث رمي موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكتلة صلبة.

وأكد جهاز الخدمة السرية، المكلف بحماية الرئيس أن مجهولا ألقى في النصف الثاني من يوم الجمعة 17 فبراير/شباط، ألقى بكتلة مجهولة تجاه موكب الرئيس ترامب. وأعلن ممثل هذه الخدمة الأمنية للصحفيين أن التحقيق جار ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وكان الرئيس ترامب قد وصل يوم أمس الى فلوريدا لقضاء العطلة الأسبوعية في مقر إقامته الفاخرة في مارالاغو.

من جانبها أفادت قناة ABC بأنه تم رمي الموكب بحجر ولكنه لم يصب سيارة الرئيس بل ارتطم بسيارة مرافقة أخرى.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في يناير/ كانون الثاني الماضي بأنه تم تجديد سيارة الليموزين الرئاسية من طراز كاديلاك وباتت جاهزة مع حلول يوم التنصيب. وبلغت كلفة السيارة 1.5 مليون دولار وهي مجهزة بهيكل ونوافذ مضادة للرصاص. وفي السيارة توجد عبوة تحتوي على دم من فصيلة دم رئيس الدولة للاستخدام في حالات الطوارئ. ويقال أن تصفيح السيارة قوي إلى درجة تجعل من الصعب فتح أبوابها من الداخل بدون مساعدة الآخرين.

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