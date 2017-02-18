طائرات روسية بعيدة المدى تدمر مواقع داعش في الرقة

نفذت طائرات روسية استراتيجية بعيدة المدى اليوم طلعات جوية على مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في ريف محافظة الرقة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن “مجموعة من قاذفات “تو 95 إم إس” الاستراتيجية الروسية المزودة بصواريخ مجنحة مطورة نفذت سلسلة غارات على مواقع “داعش” في ريف الرقة”.

وأوضحت الوزارة أن الغارات “تركزت على قواعد ومعسكرات تدريب ومركز قيادة لتنظيم “داعش” الإرهابي وأسفرت عن تدمير جميع الأهداف بنجاح”.

ولفتت الوزارة إلى أن القاذفات أقلعت اليوم من أراضي روسيا وحلقت فوق الأراضي الإيرانية والعراقية وصولا إلى الأجواء السورية حيث وجهت ضرباتها باستخدام صواريخ مجنحة.

وأشارت الوزارة إلى أن مقاتلات “سو 30 إس إم” و”سو 35 إس” من مجموعة الطائرات الروسية المرابطة في قاعدة حميميم الجوية قدمت التغطية الجوية للقاذفات مؤكدة أنه “بعد إتمام المهمة عادت جميع الطائرات الحربية الروسية إلى مطارات مرابطتها”.

وتنفذ الطائرات الحربية الروسية ضربات على مواقع تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” منذ ال 30 من أيلول عام 2015 في إطار الحرب على الإرهاب التكفيري تلبية لطلب الحكومة السورية.

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