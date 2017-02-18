بالصورة: إسقاط طائرة استطلاع لداعش في دير الزور

نفذ الجيش السوري بتغطية من سلاح الجو عمليات نوعية على تجمعات تنظيم “داعش” في محيط مدينة دير الزور.

وقال مصدر عسكري أن الجيش السوري أسقط طائرة استطلاع مسيرة ومحملة بالقنابل لتنظيم “داعش” الإرهابي فوق تلة الرواد” جنوب غرب المدينة.

ووجه الجيش ضربات مكثفة على تجمعات لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور ما أسفر عن “القضاء على العديد من إرهابييه”.

وسقط يوم الأربعاء الماضي 15 قتيلاً بين صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات للجيش العربي السوري أسفرت أيضا عن تدمير عدد من الآليات في محيطي لواء التأمين وجسر الرقة وشمال غرب تل بروك وحي الجبيلية في دير الزور.

إلى ذلك أفادت مصادر أهلية من مدينة البوكمال “بمقتل اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” أحدهما عراقي الجنسية في منطقة سوق الهال” مبينة أنها “المرة الثانية خلال أسبوع والرابعة خلال شهر التي تتم فيها تصفية إرهابيين من التنظيم التكفيري في المدينة”.

ولفتت المصادر إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي “يفرض على أصحاب المحال التجارية في أغلب الشوارع الرئيسية في سوق مدينة البوكمال دفع تكاليف الشوادر التي يقوم بنصبها فوق هذه الشوارع بذريعة تجنب رصد إرهابييه من قبل طيران الاستطلاع”.

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