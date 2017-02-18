ميركل: تأسف لعدم استقرار العلاقة الأوروبية الروسية على مدى 25 عاماً

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت 18 فبراير/شباط خلال مؤتمر ميونخ للأمن فى دورته الثالثة والخمسين، دعت إلى التعاون مع روسيا في مواجهة الجماعات الإرهابية.

وذكرت ميركل أن محاولات تطبيع العلاقات مع روسيا بعد الحرب الباردة لم تنجح بشكل كامل.

وقالت:” لا يوجد لدينا حتى الآن نظام دولي واضح، ولا يوجد حتى الآن علاقات مستقرة مع روسيا”.

ونوهت بأنها ستعمل وتبذل الجهود من أجل إقامة علاقات جيدة مع الاتحاد الروسي على الرغم من وجود خلافات في الآراء حول العديد من القضايا.

وقالت:” لم نتمكن خلال السنوات الـ25 الفائتة من إقامة علاقات مستقرة مع روسيا، ولكن روسيا جارة لنا وتقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

وتطرقت المستشارة الألمانية إلى العلاقة بين روسيا والناتو وأعلنت أنه يجب المحافظة على سريان عمل الوثيقة الأساسية للعلاقة بين روسيا والناتو وقالت:”لا يجوز التخلي عن هذه الوثيقة على الرغم من الفترة الصعبة التي تمر بها العلاقة بين الجانبين. وهذا يعني بالنسبة لي مواصلة تنفيذ بنود هذه الوثيقة. وهنا مصالحنا متشابهة ويجب أن نتعاون على العمل في هذا الاتجاه”.

وشددت ميركل على ضرورة أن يتم أيضا في مجلس ” روسيا – الناتو” بحث ومناقشة التهديدات في مجال الأمن السيبراني. وقالت:” ظهرت مؤخرا إمكانيات معلوماتية جديدة تسمح بتعطيل مواقع ومنشآت البنى التحتية الحيوية والهامة وهو ما يعتبر بمثابة التحدي الجدي للدول الديمقراطية. نحن نتحدث كثيرا في الفترة الأخيرة عن الأخبار بشكل عام وكذلك عن الأخبار الملفقة. من المهم جدا أن يتمكن المواطنون من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم مهما كانت المعلومات التي استندوا لها”.

وفي مجال حديثها عن مكافحة الإرهاب ذكرت ميركل أنه توجد لدى الغرب وروسيا مصالح مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وقالت:” لدى الغرب وروسيا مصالح مشتركة في مكافحة الإرهاب بالنسبة لي من المهم الاستمرار في تنفيذ الوثيقة الأساسية للتعاون بين روسيا والناتو ومواصلة العمل في مجلس ” روسيا – الناتو” والاستمرار في العمل المشترك في مواجهة الجماعات الإرهابية هنا توجد لدينا مصالح متشابهة ونستطيع العمل معا في هذه المسألة” وأضافت أن الإسلام ليس مصدرا للإرهاب داعية الدول الإسلامية للانخراط في مكافحته.

ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى الـ 19 من الشهر الجاري، إلى جانب ميركل، نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والعديد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع.

ويعد مؤتمر ميونيخ حول قضايا الأمن منتدى دوليا مهما، حيث يجمع الكثير من المسؤولين والدبلوماسيين والعسكريين رفيعي المستوى من أجل البحث وتبادل الرؤى في القضايا السياسية والأمنية التي تشكل محور اهتمام دول العالم أجمع بهدف التوصل إلى السبل الكفيلة والآليات الضامنة لإرساء السلام في مختلف أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع الدول ويسهم في التغلب على التحديات التي تواجهها.

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