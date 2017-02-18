غوتيريش يستبعد تسوية الأزمة السورية قريباً

أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اعتقاده بصعوبة وعدم إمكانية تسوية النزاع بسوريا في المستقبل القريب.

وقال أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن:”لست متأكدا من إمكانية حل الأزمة السورية في المستقبل القريب. السلام في سوريا ممكن فقط عندما تدرك جميع الأطراف أنه لا يمكن لأي منها أن يحقق النصر”. وأشار إلى أن هذا الإدراك غير موجود حاليا.

وأضاف السكرتير العام القول:”لذلك لست متفائلا بخصوص حل النزاع السوري في القريب العاجل”.

وأشار إلى أن الانتصار على “داعش” سيصبح ممكنا فقط مع وجود حلول سياسية للأزمة في العراق وسوريا. وقال:” لا يمكن الانتصار على “داعش” إلا بعد العثور على حل سياسي شامل للنزاع في كل من سوريا والعراق”.

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