قصف لـ”داعش” على مدارس في الموصل

قتل 5 أشخاص وأصيب 21 السبت 18 فبراير/شباط بقصف صاروخي لتنظيم “داعش” استهدف مدارس في الأحياء المحررة بالمحورين الشمالي والشرقي من الموصل.

وقال الرائد حمزة عثمان في قيادة العمليات المشتركة بالموصل: “تنظيم داعش قصف بصواريخ الكاتيوشا ثانوية المتميزين، والوحدة، وقبس للبنات وابتدائية بغداد والخمائل، والزنبقة في أحياء متفرقة بالمحورين الشمالي والشرقي من الموصل ما أسفر عن مقتل ثلاثة طلاب ومعلمين اثنين وإصابة 21 طالبا ومعلمة”.

وتابع عثمان أن قوات الجيش أخلت المدارس التي تعرضت للقصف وأمرت بخروج الطلبة بسيارات عسكرية خشية استهدافهم بقصف آخر من قبل عناصر “داعش”.

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