طهران: ندرس طلبات دول أوروبية لبيعها الماء الثقيل

أعلن المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أصغر زارعان، عن دراسة طلبات بعض الدول الأوروبية لبيعها الماء الثقيل الإيراني.

وقال زارعان السبت 18 فبراير/شباط خلال مراسم افتتاح المعرض التخصصي الـ37 للصناعة النووية الإيرانية، إنه وبعد بيع سبعين طنا من الماء الثقيل لروسيا وأمريكا، فإن بعض الدول أعلنت استعدادها لشراء الماء الثقيل الإيراني ونقوم حاليا بدراسة هذه الطلبات.

كما أعلن زارعان عن إزاحة الستار عن أول طراز من أجهزة الطرد المركزي للصناعة النفطية في 9 أبريل /نيسان المقبل، وقال إن أجهزة الطرد المركزي هذه، هي الماكنة الأولى التي تم تصنيعها وفقا لأحدث المواصفات وسيتم تسليمها لمعهد النفط.

وأشار المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى أن إيران دخلت النادي النووي، وفضلا عن إنتاج وبيع الماء الثقيل عالي النقاء، تقوم أيضا بشراء اليورانيوم بكميات كبيرة إلى جانب إنشاء محطتين في بوشهر بطاقة ألف ميغاواط بالتعاون مع روسيا.

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