“بلاغ سري” داخل رشاش كلاشنيكوف..”نحن محاصرون و..”

وعثر على الرسالة خلال قيام رجل شرطة بفك وتركيب بندقية آلية قديمة من طراز كلاشينكوف. وبعد تفكيكه للبندقية إلى أجزاء عثر في أحد أقسام الأخمص على ورقة ملفوفة بدقة وفيها رسالة يعود تاريخها إلى عام 1983.

وكتب فيها ما يلي: “إلى قائد الوحدة العسكرية. في منطقة شينداند – هناك 110 من الأرواح (الجنود الروس كانوا يطلقون على المسلحين الأفغان اسم الأرواح). أكتب بشكل صريح ومفتوح، نحن محاصرون ولم تعد لدينا قوة للصمود أكثر والطوق يزداد قوة حولنا. على من يعثر على هذه البندقية أن يسلم المعلومات السرية الموجودة في الرسالة إلى هيئة الأركان العامة السوفيتية.

التوقيع قائد سرية المقدم ياكوفينكو

نائب قائد السرية النقيب جوزلوتين.

تاريخ 23.06.1983. في الساعة 16:00”.

ولا يزال مجهولا حتى الآن ما إذا تمكن أي من المحاصرين من الإفلات والنجاة أم لا.

من جانبها وجهت وزارة الداخلية في جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد استفسارات إلى الجهات المعنية في روسيا لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الرسالة.