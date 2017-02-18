تركيا تُنشئ قاعدة عسكرية في سوريا

جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبة مجلس الأمن بوضع حدٍّ لانتهاكات النظام التركي التي يرتكبها بحقّ الشعب السوري ولاعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية .

وقالت الوزارة أنّ السلطات التركية قامت مؤخراً بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار شمال بلدة تل رفعت في محافظة حلب.

وأضافت أنّ “هذه القاعدة تضم مستودعات ذخيرة ومقراتٍ للضباط والعناصر الأتراك إضافة إلى مقرات لإرهابيي ما يسمى “درع الفرات” المدعومين من قبلها. كما قامت أيضا بالاستيلاء على أراض ٍسورية واقتلاع أشجارها بالقرب من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة إعزاز في محافظة حلب وذلك تمهيداً لإنشاء قاعدة عسكرية فيها”.

وأكّدت الوزارة أنّ هذه الاعتداءات التركية إنّما تأتي في سياق العدوان المستمر للنظام التركي منذ أكثر من خمس سنوات.

وأضافت الوزارة “لم يعد خافيا قيام النظام التركي ببناء جدارٍ داخل الأراضي السورية وعلى حساب أصحاب تلك الأراضي في مخالفةٍ لمبدأ علاقات حسن الجوار”.

وختمت الوزارة: “تُجدّد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حدٍ لانتهاكات النظام التركي”.

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