تدابير سير استثنائية في الضاحية الجنوبية

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

ستقوم شركات متعهدة بأشغال مختلفة في المناطق التالية في الضاحية الجنوبية:

أولاً: تعبيد المسلك الشمالي بين تقاطع الكفاءات نزولاً لغاية تقاطع اوتوستراد هادي نصر الله، وذلك اعتباراً من الساعة 10.00 من تاريخ 20/2/2017 ولمدة يومين، وسيتم تحويل السير على المسلك الجنوبي بالاتجاهين في خلال الاشغال.

ثانياً: تعبيد المسلك الشرقي من مار مخايل باتجاه الطيونة لغاية تقاطع شارع اسعد الاسعد، وذلك اعتباراً من الساعة 10.00 من تاريخ 21/2/2017 ولمدة يومين، من دون ان يتم قطع السير.

ثالثاً: حفر المسلك الغربي في محلة طريق المطار من تحت جسر اوتوستراد الاسد باتجاه المطار بغية تمديد قساطل مياه الشفة، من دون ان يتم قطع السير ويطلب من المواطنين تجنب المرور على هذا الطريق الا عند الضرورة القصوى.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في الامكنة المذكورة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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