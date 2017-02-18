بكين تؤكد استعدادها للعمل مع واشنطن

أعربت بكين عن استعدادها للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أكده وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي في ألمانيا، في سياق من التوتر الشديد بين البلدين.

وعقد الاجتماع بين الوزيرين على هامش لقاءات مجموعة العشرين في بون وهو الأول من نوعه على هذا المستوى منذ تولي ترامب منصبه.

وقال وانغ لنظيره الأمريكي، وفقا لبيان صادر السبت 18 فبراير/شباط عن بكين، إن “الصين مستعدة لتعميق التعاون وضمان التطور السلس للعلاقات مع إدارة الرئيس ترامب (…) وفقا لمبادئ عدم المواجهة والاحترام المتبادل”. وأضاف أن “الولايات المتحدة أقرت بوضوح أنها ستواصل التمسك بمبدأ الصين الواحدة” .

واعتبر أن “هذا التوافق المهم (…) يهيء الظروف الضرورية من أجل أن يطور البلدان تعاونا استراتيجيا في المجالات الثنائية والإقليمية والعالمية”.

وكان ريكس تيلرسون قد أغضب الصين حين لوح بفرض حصار لمنع بكين من الوصول إلى الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه قد يعيد النظر في مبدأ “الصين الواحدة” الذي يحظر أي اتصال دبلوماسي بين الدول الأجنبية وتايوان التي تعتبرها الصين أحد أقاليمها، قبل أن يتراجع عن هذا الموقف.

وتابع وانغ يي خلال لقائه تيلرسون أن الصين والولايات المتحدة “تتحملان مسؤولية مشتركة للحفاظ على الاستقرار العالمي وتعزيز ازدهار العالم، ولديهما مصالح مشتركة أكثر بكثير من الخلافات”.

من جهتها، أكدت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا الحاجة إلى إطار “متكافئ في التجارة والاستثمار”.

وبعد إجراء بيونغ يانغ هذا الأسبوع اختبارا صاروخيا جديدا، اغتنم تيلرسون فرصة وجوده في بون الجمعة لكي يدعو الصين إلى العمل “بكل الوسائل لجعل كوريا الشمالية معتدلة” .