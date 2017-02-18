قنبلة “فساد” في مطار القاهرة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، السبت 18 فبراير/شباط، القبض على مفوض الجمارك بمطار القاهرة، ومدير إدارة الرأي والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد.

وذكر ممثلون عن مكتب المدعي العام المصري، أن المتهمين أوقفا بتهمة الفساد، لقبولهما غير الشرعي، تأمين عبور سلع وبضائع إلى مصر دون دفع رسوم جمركية، ما كبد خزينة الدولة خسائر بنحو 12 مليون جنيه مصري (حوالي 750 ألف دولار).

وفي نفس الوقت، ذكر مصدر في النيابة العامة المصرية، أنه ألقي القبض أيضا على مدير إدارة الرأي والبحوث القانونية بجمارك مدينة بورسعيد بتهمة الفساد.

ومنذ بداية هذا العام، وقعت سلسلة من الاعتقالات لكبار المسؤولين بتهم الفساد والرشاوي في مصر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقلت المحكمة الإدارية العليا، الأمين العام لمجلس الدولة، وائل شلبي، بتهمة الفساد وأودعته السجن، لينتحر داخل زنزانته بعد أيام قليلة من الاعتقال.

كما ألقي القبض على مسؤول المبيعات في مجلس الدولة، جمال اللبان، بعد تفتيش منزله وضبط رشوة بلغت قيمتها نحو 24 مليون جنيه مصري (نحو 1.3 مليون دولار)، إضافة إلى 4 ملايين دولار، و2 مليون يورو، وزهاء مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المجوهرات.

وفرضت المحكمة الإدارية العليا في البلاد، حظرا على نشر المعلومات المتعلقة بالرشوة والفساد بعد حادثة انتحار وائل شلبي.