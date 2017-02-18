وزير الداخلية العراقي يلتقي السفير الياباني

بحث وزير الداخلية قاسم الاعرجي مع السفير الياباني في بغداد فوميو ايواي عدداً من المواضيع الامنية والملفات ذات الاهتمام المشترك الى جانب مناقشة آفاق العلاقات الثنائية بين العراق واليابان.

بيان لمكتب الاعرجي ذكر أن وزير الداخلية استقبل اليوم السبت سفير اليابان في بغداد وبحث معه عدداً من المواضيع الامنية ذات الاهتمام المشترك ، الى جانب البحث في آفاق العلاقات الثنائية بين بغداد وطوكيو وسبل تفعيلها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى الاعرجي خلال اللقاء على دور اليابان حكومة وشعباً في دعم العراق ، سيما الدعم اللوجستي الذي يقدم لقوات الامن العراقية في حربها ضد عصابات الارهاب والجريمة ، مثمناً مواقفهم الداعمة للعراق ، مؤكداً الحرص على فتح افاق التعاون والتفاهم بين البلدين واستمرارها من خلال عقد اللقاءات المشتركة وتبادل الخبرات الامنية.

من جهته اكد السفير الياباني حرص بلاده على امن العراق ، مثنياً على جهود القوات العراقية في مقاتلة عصابات “داعش” الارهابية ، مبدياً رغبة اليابان في الدعم اللوجستي لقوات وزارة الداخلية وبمختلف صنوفها وتشكيلاتها