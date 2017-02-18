أردوغان: لا خلافات مع سلطات روسيا

نفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان “وجود خلافات مع روسيا حول عملية “درع الفرات” وإنشاء منطقة عازلة شمالي سوريا” موضحاً أن “روسيا تقول إن عدم تقدمكم أكثر إلى جنوب الباب وعدم دخولكم الجهة الغربية فقط سيكون أفضل”، لافتاً الى أن “الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يدعمنا بشكل تام في عدة مواضيع مثل إنشاء منطقة خالية من الإرهاب في سوريا”

وأشار إردوغان في تصريح إلى أنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب “بأن بلاده لن تشارك في عملية تحرير الرقة في حال مشاركة وحدات الحماية الكردية في العملية، واقترح عليه تنفيذ العملية مع قوات التحالف الدولي، لأن إشراك وحدات الحماية الكردية في عملية تحرير الرقة قد يؤدي إلى تقسيم سوريا

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

