التحالف الدولي: دمرنا مركز قيادة داعش في الموصل

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن طائراته دمرت مبنى في المجمع الطبي الرئيسي غرب مدينة الموصل، يشتبه في أنه يضم مركز قيادة لتنظيم “داعش”.

واتهم التحالف المسلحين باستخدام المبنى المكون من خمسة طوابق كمركز للقيادة والتحكم، وقال بيان للتحالف: “تمكن سلاح الجو التابع للتحالف من خلال جهود الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع من معرفة أن داعش لم يستخدم المبنى لأي أغراض طبية وأن المدنيين لا يستخدمون الموقع”.

وجاءت الضربة عقب تقارير أفادت بأن مسلحي “داعش” يندسون بين المدنيين في الجانب الغربي من الموصل وبأنهم يخزنون أسلحة في مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس كوسيلة لتجنب استهدافهم.

وبدأ الهجوم الذي يهدف لطرد التنظيم الإرهابي من الموصل في أكتوبر/تشرين الأول العام 2016.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

