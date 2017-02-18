النصرة وجند الاقصى “ديكان على مزبلة لا يجتمعوا”

إشتعلت الحرب بين حلفاء الأمس أو ما كانوا يطلقون على أنفسهم “أخوة المنهج”، حيث هاجمت “هيئة فتح الشام” (آخر اسم أطلق على “جبهة النصرة” الإرهابية) مواقع وبلدات تسيطر عليها جماعة “جند الأقصى” الإرهابية في ريفي حماه وإدلب وسيطر رتل لـ “النصرة” على بلدة كفرزيتا في ريف حماه بينما قتلت “جند الأقصى” حوالي أربعة وعشرين مسلحاً من أتباع النصرة في دار المحكمة الشرعية في سرمدا.

وكشف تسجيل صوتي لأحد قادة جماعة “جند الأقصى” يشرح فيه لمسؤولين من جماعته ما حصل. كما كشف انه “بعض الفصائل موجودة في العزة لا تنال اي سوء منا وهي على تنسيق معنا ودليل على سوء نيتهم وبانهم عازمون على القتال ارسلوا رتلاً من الاوزبك الى كفرزيتا وقد مروا على حواجزنا وكانوا يقولون انهم قوات فصل ارسلتهم جماعة التفاوض”.

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